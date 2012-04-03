WordPress - верстка сайта каталога

Так как предыдущий исполнитель "Студия Капитал" куда то испарился - требуется исполнитель что бы доделать проект.

По ТехЗаданию предыдущего проекта нужно было сделать сайт на WP с каталогом продукции ( смотрите http://www.weblancer.net/projects/336130.html ).

Программная часть готова, дизайн готов (во вложении JPG-файлы но есть и PSD-макет в слоях)

Надо сделать:

- сверстать под WP;

- сделать открытие товарной позиции в новом окне;

- внести около 10 товрных позиций ( с сайта http://www.healing-tao.com/tao-garden/universal/en/art-hitter/ );

- и может еще пару мелочей, которые не были реализованы по нашему ТЗ.

Отпишитесь по срокам и цене доработки.