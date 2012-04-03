Нужно сверстать PSD макет и натянуть на DLE

HTML-версткаЗакрыт3 заявки174 просмотра
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Здравствуйте! Нужна качественная верстка и натяжка на DLE макета, по тематике World of WarCraft

Указывайте цену.

P.S. Портфолио крайне желательно.

12 лет назад
dansing
Данил 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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