Вкадастре.РФ

$500
HTML-версткаЗакрыт2 заявки246 просмотров
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ПРОЕКТ В РАБОТЕ, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

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есть дизайн надо оживить... есть домен Вкадастре.рф хостинг на hostland.ru тарифный план "Мастер" http://www.hostland.ru/services/hosting/

По меню:

Частые вопросы:

Будет список самых часто задаваемых вопросов, нажимаешь на ссылку и переходишь к подробному ответу

Заказ Онлайн:

Форма заполняемая ФИО, адрес, тел и тд… адрес или местоположение участка либо его кадастровый номер, либо массив, его кадастровые номера, кад, кварталы возможность прикрепить файлы с документами, чтобы мы получали инфу на электронику…

Вакансии:

тоже ФИО и тд, а также главное! РЕГИОН, город, село, потом список профессий геодезист, кадастровый инженер, юрист, работник ФБУ «Кадастровая палата» или Росреестра, дальше список специалистов подкорректируем. Также необходимо спросить у заполняющего анкету его навыки работы в отрасли, работы с ПК, и имеющегося у него в собственности или на других (каких) правах оборудования для работы.

Цены:

Небольшая ориентировочная табличка, калькулятор цены…

Проекты:

Сюда необходимо возможность выгружать графические файлы для каждого объекта для публичного согласования границ с заинтересованными лицами.

Контакты:

Все наши контакты с картой, где нас найти

Документы:

Ссылки на законодательство, приказы, письма министерств (ссылки или непосредственно документы)

Полезные ссылки они и в Африке таковые (список попозже)

12 лет назад
zemli
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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