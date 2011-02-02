Верстка сайта (с скриптами jquery)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок207 просмотров

Требуется грамотный исполнитель для верстки сайта.

Работа достаточно объемная и пролонгированная по времени.

В текущий момент готово 16 страниц сайта, остальные страницы в работе у дизайнера.

Требуется начать верстку того что есть, и по мере выполнения работы передавать сверстанные страницы заказчику (мне). Так же, в процессе верстки, от дизайнера будут поступать новые готовые макеты, которые тоже нужно будет верстать.

Оплата будет производится по факту выполненой работы, "поштучно" за готовую страницу.

Оплата через электронные валюты.

От исполнителя требуется:

1. Указать цену за верстку одной страницы.

2. Указать срок верстки одной страницы.

3. Представить свое портфолио + действующие сайты

4. Положительные отзывы по выполненному аналогичному проекту.

В конечном счете, я хотел бы найти вменяемого специалиста, умеющего качественно выполнять свою работу и готового взять проект требующий пролонгированных затрат по времени. Естественно, выполненная верстка должна быть валидной, кросбраузерной и прочая, прочая, прочая - не мне вам рассказывать какая должна быть грамотная верстка.

Знание и опыт применения jquery в верстке обязательно!

Агентствам и новичкам просьба не беспокоить.

jQuery
14 лет назад
Gkwan
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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