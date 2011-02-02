Верстка сайта с макета в ПСД. В файле все разложено по слоям, есть направляющие, комментарии дизайнера. Требуется две странице, первая и шаблон для наполнения контентом. Сайт имеет фиксированную ширину и высоту. В макете ...
Верстка сайта (с скриптами jquery)
Требуется грамотный исполнитель для верстки сайта.
Работа достаточно объемная и пролонгированная по времени.
В текущий момент готово 16 страниц сайта, остальные страницы в работе у дизайнера.
Требуется начать верстку того что есть, и по мере выполнения работы передавать сверстанные страницы заказчику (мне). Так же, в процессе верстки, от дизайнера будут поступать новые готовые макеты, которые тоже нужно будет верстать.
Оплата будет производится по факту выполненой работы, "поштучно" за готовую страницу.
Оплата через электронные валюты.
От исполнителя требуется:
1. Указать цену за верстку одной страницы.
2. Указать срок верстки одной страницы.
3. Представить свое портфолио + действующие сайты
4. Положительные отзывы по выполненному аналогичному проекту.
В конечном счете, я хотел бы найти вменяемого специалиста, умеющего качественно выполнять свою работу и готового взять проект требующий пролонгированных затрат по времени. Естественно, выполненная верстка должна быть валидной, кросбраузерной и прочая, прочая, прочая - не мне вам рассказывать какая должна быть грамотная верстка.
Знание и опыт применения jquery в верстке обязательно!
Агентствам и новичкам просьба не беспокоить.
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