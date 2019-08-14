Необходимо сверстать и прикрутить разработанный дизайн сайта на cms OpenCart Version 3.0.2.0. Всего страниц для верстки до 15. Основной упор на мобильную версию. Последовательность верстки: Дескторп, Мобильная, Планшет. Макеты будут даны в psd. В основной ...
Вертска и интеграция Сайта
Необходимо сделать верстку и интеграцию для Сайта promtehsert.ru
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