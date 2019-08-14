Вертска и интеграция Сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок191 просмотр

Необходимо сделать верстку и интеграцию для Сайта promtehsert.ru 

6 лет назад
alonaincod
Алина 
33 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

webskyus
31 год
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
6 лет назад
$700
15 дней
Escrow
Не первый раз работаем с Орханом и ни разу не подводил. Выполняет все в срок и качественно! Рекомендую! Спасибо большое за прекрасную работу.
Все отлично, рад что смог помочь с реализацией еще одного проекта. Будем работать дальше, спасибо!

Заявки фрилансеров

webskyus
31 год
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
6 лет назад