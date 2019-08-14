Слайдер фото в листинге карточек товара

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок176 просмотров

Необходимо  переделать слайдер изображений в карточках на тот, что прикреплен, использовав уже имеющийся слайдер, исправить ошибки. Темно-красный заменить на темно-синий.

Приступить сегодня.

6 лет назад
webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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