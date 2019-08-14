Необходимо сверстать и прикрутить разработанный дизайн сайта на cms OpenCart Version 3.0.2.0. Всего страниц для верстки до 15. Основной упор на мобильную версию. Последовательность верстки: Дескторп, Мобильная, Планшет. Макеты будут даны в psd. В основной массе сайт наполнен контентом. Если же контент, меню, изображение или иная часть дизайна отсутствует, то делаем рабочую заглушку под требуемый элемент. Обновленный код заливать каждый день на сервер. Более

Требования к верстке:

Bootstrap

Соответствие W3C

отсутствуют грубые ошибки кода

отсутствие мусора и больших кусков кода Javascript в HTML

скорость загрузки страниц не превышает 3-5 секунд

размер html-кода не превышает 100-200 килобайт

отсутствуют фреймы;

правильная кодировка страниц ,charset=..."/>;

отсутствует флеш-анимация;

вид внутренних ссылок имеет единый вид (абсолютный или относительный);

использование микроразметки schema.org в контактных данных GOOGLE и YANDEX

Сайт должен одинаково просматриваться во всех браузерах 2-х годичной давности.

Размеры изображений оптимизированы

Для увеличения фотографий товаров использовать fancybox или предложите альтернативу

Оплата поэтапная по факту выполнения блоков работ.

Желательный срок 10 дней