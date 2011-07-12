Вынести фрагменты CSS в отдельный файл .css

HTML-версткаЗавершен20 заявок302 просмотра
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На страницах сайта используется несколько фрагментов CSS стилей в html страничках, типа:

Надо вынести подобные фрагменты кода в .css файл

CSS
12 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MasterJedi
Вадим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
7 дней
Отличный исполнитель! быстро скорректировал код, более того, нашел уязвимость и исправил ее. Всем очень доволен! Рекоммендую
С Денисом было приятно работать - он отличный заказчик: всегда предоставляет четкое ТЗ. Оплатил сразу же после выполнения работы. Всегда готов к дальнейшему сотрудничеству.
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