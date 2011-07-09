Фикс в ИЕ, цену называет исполнитель. Дорого.

Нужно настроить Jquery Tooltip и Overlay из комплекта http://flowplayer.org/tools/index.html для сайта http://pobuttehnika.com.ua/ Tooltip для корзины, Overlay для авторизации. Все подключено но работает не правильно, tooltip отображается далеко справа, форма авторизации всплывает не рабочая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти причину по которой сайт "ползет" в ИЕ и предложить решение. Сайт на Амиро. Урл в личку.
По оплате - решим. Дорого.
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