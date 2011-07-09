Фикс в ИЕ, цену называет исполнитель. Дорого.

HTML-версткаЗавершен8 заявок267 просмотров
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Нужно найти причину по которой сайт "ползет" в ИЕ и предложить решение. Сайт на Амиро. Урл в личку.

По оплате - решим. Дорого.

12 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Buhito
30 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Алексей - молодец! Проблемы с кроссбраузерностью очень сложного шаблона были решены быстро и за вполне приемлемые деньги. Обращаться буду обязательно еще! Спасибо большущее!!!
Очень приятный Работодатель в женском обличье! Задача была описана грамотно и понятно. Оплата быстрая.
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