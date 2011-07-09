Фикс в ИЕ, цену называет исполнитель. Дорого.

Доброго дня! Есть дизайн сайта для программы под Livejournal, его (с некоторыми дополнениями) нужно сверстать для блога на платформе Livejournal. Если есть специалисты, которые сделают это грамотно и быстро, оставляйте заявки. Дизайн и сам сайт здесь: http://www.addfriends.ru