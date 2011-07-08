Верстка вебасист

HTML-версткаЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Уважаемые фрилансеры, требуется верста главной старницы сайта по вебасист.

проект серьезный, требуется качественно.

Цены прошу не ломить, наполняемость сайта небольшая, посему цена - важный аспект.

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12 лет назад
nextbest
39 летВеликобритания
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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