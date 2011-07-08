Верстка вебасист

Необходимо скопировать шаблон сайта работающего на instantcms.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры, требуется верста главной старницы сайта по вебасист.
проект серьезный, требуется качественно.
Цены прошу не ломить, наполняемость сайта небольшая, посему цена - важный аспект.
Писать ТОЛЬКО в аську 424273699
Жду)
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