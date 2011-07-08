Вёрстка из psd в html, перевод с англ. на рус.

Вообщем есть 4-е страницы в psd, нужно сверстать в html, используя технологии jquery, вёрстка должна быть блочная резина.

Размер макетов ширина 1000px высота от ****..

Далее так же одна страница а это логин форм, нужно под систему насадить.

+ нужно перевести систему с английского на русский. (перевод должен быть качественны иначе вам мимо).

Все подробности отпишу в личку, тому кандидату которого присмотрю по портфолио и т.д.

Просьба в личку не писать иначе игнор сразу..

*просьба если вы не прямой исполнитель то вам так же мимо идти...

*обязательно нужно качество, если не способны то лучше идти мимо.

Скачиваем макеты и оцениваем..

http://qwea.ru/qwea.rar

Всем спасибо за внимание.