Вёрстка из psd в html, перевод с англ. на рус.

Доброго дня! Есть дизайн сайта для программы под Livejournal, его (с некоторыми дополнениями) нужно сверстать для блога на платформе Livejournal. Если есть специалисты, которые сделают это грамотно и быстро, оставляйте заявки. Дизайн и сам сайт здесь: http://www.addfriends.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вообщем есть 4-е страницы в psd, нужно сверстать в html, используя технологии jquery, вёрстка должна быть блочная резина.
Размер макетов ширина 1000px высота от ****..
Далее так же одна страница а это логин форм, нужно под систему насадить.
+ нужно перевести систему с английского на русский. (перевод должен быть качественны иначе вам мимо).
Все подробности отпишу в личку, тому кандидату которого присмотрю по портфолио и т.д.
Просьба в личку не писать иначе игнор сразу..
*просьба если вы не прямой исполнитель то вам так же мимо идти...
*обязательно нужно качество, если не способны то лучше идти мимо.
Скачиваем макеты и оцениваем..
Всем спасибо за внимание.
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