10 иконок игр казино

Нужно нарисовать чуть больше 30 иконок для тематических рубрик веб-портала (24х24 px.) с тематикой (к примеру): авто/мото, работа, недвижимость и т.д. Полный список рубрик вышлем после того, как увидим примеры Ваших работ с указанной тематикой. ICQ: 452-304-212
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать 10 иконок 16х16 игр казино: Рулетка, Блэкджек, Автоматы, Кости, Баккара, Видеопокер, Бинго, Кено, Пай Гоу покер, Карибский покер.
Просьба к предложению прилагать как минимум 1 пример иконки одной из игр.
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