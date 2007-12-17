Дизайн иконок

Нужны иконки десяти магазинов. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Стиль обьёмный. Размер 50x50 формате png.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются дизайнеры для создания наборов иконок для долговременного сотрудничества.
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