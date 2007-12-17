Дизайн иконок

Здравствуйте. Нужно сделать иконку для прикладной программы. Размер иконки 32*32, с использованием эффекта 3D Название программы "Танго". дизайнер из меня никакой, потому у меня 2 варианта в голове: 1. Балерина (не человек, а типа статуетки, только без подставки) 2. ...