Создание иконки для программы

Здравствуйте.

Нужно сделать иконку для прикладной программы. Размер иконки 32*32, с использованием эффекта 3D

Название программы "Танго".

дизайнер из меня никакой, потому у меня 2 варианта в голове:

1. Балерина (не человек, а типа статуетки, только без подставки)

2. Танцующий волшебник. К примеру виндозный визард что ли...

Так что вся надежда на ВАС... Жду ваших эскизов иконок.

Оплата символическая - 5 WMZ. Работа для портфолио.

контактная информация:

[email protected]

номер ICQ: 380945346