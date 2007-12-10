Создание иконки для программы

Нужны иконки десяти магазинов. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Стиль обьёмный. Размер 50x50 формате png.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно сделать иконку для прикладной программы. Размер иконки 32*32, с использованием эффекта 3D
Название программы "Танго".
дизайнер из меня никакой, потому у меня 2 варианта в голове:
1. Балерина (не человек, а типа статуетки, только без подставки)
2. Танцующий волшебник. К примеру виндозный визард что ли...
Так что вся надежда на ВАС... Жду ваших эскизов иконок.
Оплата символическая - 5 WMZ. Работа для портфолио.
контактная информация:
номер ICQ: 380945346
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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