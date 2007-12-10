Создание иконки для программы

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен9 заявок385 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать иконку для прикладной программы. Размер иконки 32*32, с использованием эффекта 3D

Название программы "Танго".

дизайнер из меня никакой, потому у меня 2 варианта в голове:

1. Балерина (не человек, а типа статуетки, только без подставки)

2. Танцующий волшебник. К примеру виндозный визард что ли...

Так что вся надежда на ВАС... Жду ваших эскизов иконок.

Оплата символическая - 5 WMZ. Работа для портфолио.

контактная информация:

[email protected]

номер ICQ: 380945346

16 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
santeh-nick
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$5
Все предложенные варианты креативны. Профессионален. Рекомендую. Буду сотрудничать
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$5
Доволен работой Сергея. Все делает очень БЫСТРО и согласно ТЗ. Профессионально и качественно. Рекомендую.
asci
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Человек дела. Чётко ставит задачи. Приветствует творческую инициативу. Оплату производит своевременно. Приятно сотрудничать. Надеюсь на продолжение. Рекомендую.
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