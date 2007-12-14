Нарисовать две иконки

$20
Иконки и Пиксель-артЗавершен17 заявок304 просмотра
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Нужно нарисовать две иконки, размер 13 на 13 пикселов. Оплата по вебмани после получения работы. Т.з. вышлю.

16 лет назад
ramizka
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Krow
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$20
Сделал быстрее чем ожидал, так держать!
Приятный человек, быстро сработались и, надеюсь, будем работать еще. Рекомендую всем )
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