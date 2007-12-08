Нужно нарисовать чуть больше 30 иконок для тематических рубрик веб-портала (24х24 px.) с тематикой (к примеру): авто/мото, работа, недвижимость и т.д.

Полный список рубрик вышлем после того, как увидим примеры Ваших работ с указанной тематикой.

ICQ: 452-304-212