Несколько иконок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок386 просмотров
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#1$

http://mp3.svyrydiuk.name

все иконки, что увидите на этом сайте, нужно все переделать! Нужно чтоб они подходили по дизайну сайта и по тематике!

Когда зайдёте на сайт, введите эти данные:

логин: sv

пароль: 111

там будут иконки:

1) скачать трек

2) скачать альбом

3) прослушать

4) рецензия (отзыв)

кто покажет лучшие иконки, тот и будет победителем!

16 лет назад
mp3_progect
Андрей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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