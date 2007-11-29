Несколько иконок

# 1 — $

http://mp3.svyrydiuk.name

все иконки, что увидите на этом сайте, нужно все переделать! Нужно чтоб они подходили по дизайну сайта и по тематике!

Когда зайдёте на сайт, введите эти данные:

логин: sv

пароль: 111

там будут иконки:

1) скачать трек

2) скачать альбом

3) прослушать

4) рецензия (отзыв)

кто покажет лучшие иконки, тот и будет победителем!