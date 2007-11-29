Несколько иконок

Для SHAREWARE прокекта нужно нарисовать 5 иконок в стиле висты, ничего сверх естественного, две из них практически дублируют друг друга. Оплата 20 долларов плюс лицензии на софт. Писать сюда [email protected] Спасибо всем откликнувшимся! Цена указана за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
все иконки, что увидите на этом сайте, нужно все переделать! Нужно чтоб они подходили по дизайну сайта и по тематике!
Когда зайдёте на сайт, введите эти данные:
логин: sv
пароль: 111
там будут иконки:
1) скачать трек
2) скачать альбом
3) прослушать
4) рецензия (отзыв)
кто покажет лучшие иконки, тот и будет победителем!
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