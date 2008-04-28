Нужен набор иконок для ToolBar. Размер 20 X 20 X 24. Начиная от стандартных (Создать, Открыть, Сохранить, Выход и т.д.), кончая некоторыми специфическими (например, работа с БД, использование различных фильтров и др.). ...
Дизайн полной иконки скрипичного ключа
Требуется сделать иконку скрипичного ключа (образец цвета прилагается)
в размерах 256*256, 48*48, 32*32, 16*16, в 32-битном и 256-цветном вариантах,
на прозрачном фоне.
Иконка 16*16 должна быть понятной и привлекательной. Вариант 16*16*32бит должен быть
со сглаживанием.
Для размера 256*256 также приведен пример стиля. Иконка не должна выглядить стеклянной.
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