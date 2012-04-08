Фавикон

Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок298 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта http://b4b.by/ нужен фавикон. Тема сайта- бизнес Бреста. Логотип сайта вышлю в кореле.

12 лет назад
trafim
48 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$6
1 день
Natali_Mis
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$10
2 дня
Весьма доволен. Рекомендую. Четко понял исполнитель мои мысли, даже без ТЗ. Реокмендую.
Хороший и порядочный заказчик.Мои наилучшие рекомендаци.Спасибо за работу.Буду рада сотрудничеству в будущем...