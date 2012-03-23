Изготовить favicon.ico для сайта

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужно нарисовать favicon для сайта http://stroymnenie.ru в стиле дизайна сайта. Бюджет - 50 рублей.

Первый, кто оставит заявку, получает заказ (конечно, при условии того, что может справиться с поставленной задачей). Поэтому, если Вы первый, сразу делайте и получайте оплату.

12 лет назад
mikhailstebenkov
Михаил 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
12 лет назад
$2
1 день
Очень быстрое и качественное выполнение задания. Рекомендую!
Спасибо за проект! Моментальная оплата! Мои рекомендации! :)