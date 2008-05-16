Иконки для проекта - Срочно!

Большое спасибо за работу! Всё четко и в срок. Главное преимущество - обязательность и адекватность. На десять справилась с поставленной задачей. Качественно и профессионально выполнила работу, остальное дело времени. Желаю продолжать это дело, потенциал огромный. Рекомендую!