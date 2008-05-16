Добрый день. Требуется создание иконок для интернет-сайта. Размер 90*66 - до 10 штук. Небольшое портфолио будет плюсом. Подробности в личной переписке. Спасибо за внимание. Большая просьба писать только сюда!
Иконки для проекта - Срочно!
Требуется нарисовать три иконки для веб-проектов.
первая- рыбное производство
вторая- строительство
третья- медицина
ТЗ прицепленно, пример иконок внутри.
ОЧЕНЬ срочно.
Оплата сразу после выполнения работы. (яндекс.деньги)
Предоплата по договорённости. (яндекс.деньги)
Без положительного рейтинга и отзывов предоплаты не будет. (яндекс.деньги)
Бюджет обсуждаем.
Писать ТОЛЬКО по ай-си-кью - 37-80-37-009, указывайте, что рисовать иконки.
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ДОБАВЛЕНО:
- Пишите в аську, отвечать тут и стучать каждому нету времени (
- Иконки должны быть как минимум 512x512px
Выбранный исполнитель
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