Иконки для проекта - Срочно!

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок306 просмотров

Требуется нарисовать три иконки для веб-проектов.

первая- рыбное производство

вторая- строительство

третья- медицина

ТЗ прицепленно, пример иконок внутри.

ОЧЕНЬ срочно.

Оплата сразу после выполнения работы. (яндекс.деньги)

Предоплата по договорённости. (яндекс.деньги)

Без положительного рейтинга и отзывов предоплаты не будет. (яндекс.деньги)

Бюджет обсуждаем.

Писать ТОЛЬКО по ай-си-кью - 37-80-37-009, указывайте, что рисовать иконки.

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ДОБАВЛЕНО:

- Пишите в аську, отвечать тут и стучать каждому нету времени (

- Иконки должны быть как минимум 512x512px

17 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$20
Большое спасибо за работу! Всё четко и в срок. Главное преимущество - обязательность и адекватность. На десять справилась с поставленной задачей. Качественно и профессионально выполнила работу, остальное дело времени. Желаю продолжать это дело, потенциал огромный. Рекомендую!
Хороший заказчик, понятное ТЗ, вежлив в общении, оплата точно в срок. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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