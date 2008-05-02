Иконки для Windows Vista

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок275 просмотров

2 Иконки для Windows Vista.

(256 x 256, 48 x 48, 32 x 32, 16 x 16) - 256-цветные и 32-битные варианты,

прозрачный фон. Формат файлов - ICO.

Обе иконки основываются на персонаже duke (прилагается на рисунке).

Иконка JRE - персонаж должен быть одет в костюм бегуна.

Иконка JDK - персонаж должен быть как плотник, несущий ящик с инструментами.

JDK должен выглядеть более упитанным и сильным.

Оставляйте свои расценки в заявке.

17 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

revers-design
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

revers-design
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн полной иконки скрипичного ключа

    Требуется сделать иконку скрипичного ключа (образец цвета прилагается) в размерах 256*256, 48*48, 32*32, 16*16, в 32-битном и 256-цветном вариантах, на прозрачном фоне. Иконка 16*16 должна быть понятной и привлекательной. Вариант 16*16*32бит должен ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Иконки дл ToolBar

    Нужен набор иконок для ToolBar. Размер 20 X 20 X 24. Начиная от стандартных (Создать, Открыть, Сохранить, Выход и т.д.), кончая некоторыми специфическими (например, работа с БД, использование различных фильтров и др.). ...

    Иконки и Пиксель-арт17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Иконка - "знак качества", "награда"

    $5

    Суть идеи: Некоторые журналы, например, PC-WORLD делают обзоры различного оборудования, потом выбирают лучшее и у себя на сайте в обзоре пишут "лучший принтер 2008 года" и вешают картинку "выбор редакции PCWORLD. Потом ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Приватный проект для JRF

    Нарисовать иконки для сайта 40х40 для категорий сайта названия категорий: Материалы (строительные) Кирпич и камни Стекло Линолеум Мастики (типа краска покрытие) Кровельные материалы (для ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • 2 иконки в стиле Vista

    $50

    Требуется сделать 2 иконки в стиле Windows Vista. 1) Книга с синей обложкой, лежащая горизонтально. 2)Иконка из абстрактного рисунка, прилагается. Иконка должна быть выполнена на прозрачном фоне и ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • 7 смайлов, 7 иконок

    Подогнать под стиль форума. Они в аттаче. Можно использовать красный цвет. Можно отгламурить нормально :) 5 долларов за работу скину дизайнеру чьи больше понравятся :) wmz оставьте плиз.

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Работа для тех. дизайнеров

    $500

    Задача: Нужно сделать несколько, тематически разных, серий изображений размером 80х80 пикселей. В каждой серии 5-8 изображений. Цена каждой серии будет обсуждаться отдельно (в зависимости от сложности и количества изображений). ...

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Значки для клана

    Нужно нарисовать 3 однотипных значка, на основе приложеного :) У кого есть опыт работы с значками дял кланов веслкам 307425956 :)

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн коробки доделать

    Есть эскиз дизайна коробки выполненный в Insofta Cover Commander . Хочется чуть доделать и немогу придумать куда название впихнуть. За отзыв и дальнейшее сотрудничество. Спасибо.

    Иконки и Пиксель-арт8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Колода карт

    Необходимо сделать колоду карт (52 карты + 2 джокера разных цветов + 4-5 видов рубашки). Результат необходим в виде 256-цветного bmp-рисунка, на каждую карту отдельного. Нужны рисунки форматов 60 ...

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад