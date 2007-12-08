Набор иконок в векторном виде

требуется набор иконок для флэш-приложения из 4 больших иконок с подписями (подобно ярлыкам на рабочем столе)

и из 5 маленьких иконок без подписей.

иконки должны быть нарисованы в примерно таком стиле как в приложенном файле

4 большие иконки должны как бы "сидеть" на маленьких облачках, нарисованых в таких же формахъ как и большие облака на рисунке.

Также все иконки должны анимироватся при наведении на них мышкой.

перечень необходимых иконок:

большие с подписями примерно 40х40 пикселей:

иконка "поиск", подпись "Search"

иконка "каталог", подпись "Catalog"

иконка "развлечения", подпись "Entertainment"

иконка "новости", подпись "News"

маленькие без подписей примерно 20х20 пикселей:

иконка "бесплатный сервис"

иконка "платный сервис"

иконка "высокое качество"

иконка "низкая цена"

иконка "Custom"