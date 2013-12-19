нужно срочно отрисовать иконку по скану
Нарисовать аватарку
Здравствуйте, нужно нарисовать простую аватарку.
Копию этой картинки http://seoxa.ru/forum/uploads/users/no_avatar.png. Только размерами 100x100 и 200x200, формат png с прозрачным фоном.
Пишите цену и сроки.
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