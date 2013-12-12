Срочно отрисовать иконку по скану

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок193 просмотра

нужно срочно отрисовать иконку по скану

11 лет назад
kirilltse
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн пиктограмм, 6 шт.

    Задача: разработать дизайн кнопок-пиктограмм для интерфейса в количестве 6 шт. Каждая пиктограмма состоит из изображения и надписи. Надпись и изображение должны быть хорошо различимы. Пиктограммы должны соответствовать своему назначению, т.е. с ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно разработать 2-3 варианта иконок для сайта.

    Нужно разработать 2-3 варианта иконок, для сайта. Иконки должны отображать категории продукции. Бревно, доска обрезная, доска строганная, отделка, клееные изделия, деревянная черепица. Пример прикрепил

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется нарисовать иконки для сайта

    На сайт требуется нарисовать иконки 3 основные -иконки главных продуктов на ленднинг и остальные - небольшие ,просто для заполнения сайт графическим контентом.Есть готовый логотип все должно быть выпоолнено в его цветах и стиле.Минимальная цена и ...

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо сделать 3 картинки для товаров

    1. Charge- Оставляем цветовую палитру ( черный с белым), меняем сам рисунок ( человека), возможно подойдёт какой то абстрактный, чуть размытый рисунок, но тогда необходимо будет добавить какие-то яркие цвета. Сделать надпись другим цветом и ...

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконки + окна

    $500

    Здравствуйте. Нужен интерфейс для электронного учебника. Окна и пиктограммы. (эскизы пиктограмм предоставим) примерно 20 пиктограмм размером 16 на 16 пикселей (полноцвет) + окна интерфейса (около 5 окон)

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад