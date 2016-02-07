На готовых макетах сделать контур. Подробности при переписке. Работа в кореле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать favicon для сайта, возможны варианты со стилистикой нового логотипа, но это не обязательно.
Также прикрепил, то что уже есть, не нужно вставлять тоже самое, придумайте что-то новое
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