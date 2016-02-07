Нарисовать favicon

Сделать аватарку для группы Вконтакте в стиле Симпсонов и Южный Парк. Главное, чтобы было качественно. Можно сделать как вариант то, чем будет заниматься группа, а именно продавать рисунки в стиле Симпсонов. Поэтому можно на аватарке ...