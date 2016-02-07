Нарисовать favicon

$3
Иконки и Пиксель-артЗавершен19 заявок772 просмотра
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#1$3

Нарисовать favicon для  сайта, возможны варианты со стилистикой нового логотипа, но это не обязательно.

Также прикрепил, то что уже есть, не нужно вставлять тоже самое, придумайте что-то новое

8 лет назад
hslgroup
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов
Победитель конкурса
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
#1
Рекомендую! Все отлично
Александр отличный заказчик, рад был сотрудничеству, рекомендую!
Заявки фрилансеров
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
#1
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