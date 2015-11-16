Сделать контур в кореле

Иконки и Пиксель-артЗакрыт12 заявок313 просмотров
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На готовых макетах сделать контур. Подробности при переписке. Работа в кореле.

8 лет назад
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Рома 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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