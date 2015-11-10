Создать уникальные картинки под тизеры

Необходимо разработать дизайн аватарки к группе. Тематика группы - брэндовая мужская одежда. Соответственно, на Аватарке должны быть пара: Качественно одетый мужчина и Шикарная женщина рядома. По остальным требованиям - в личку. Скину пример того, что должно быть помимо ...
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Требуется создать уникальные (не использованные в тизерных сетях) продающие картинки для сети Marketgid с хорошим продающим изображением формат картинки 492*492 с условием, чтобы вся информация помещалась на формате 492*328.
Для рекламы товара portmon.ru
Товар (оффер) портмоне коричневого цвета.
Кол-во 100 картинок.
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