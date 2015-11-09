Аватарка для группы Вконтакте

Здравствуйте. Есть сайт 2553399.ru Нужно нарисовать значки как в менюшках Возможности Такси в другой город Отзывы И показать мне как это будет выглядеть В верхнем меню зак/вызов/порт/вокзал/корпор/такси в Вашем районе/контакты нижнеее услуги/возможности/работа/статьи/такси по станциям метро/такси в другой город/отзывы.