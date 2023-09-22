Отрисовать иконки для школьных предметов

Иконки и Пиксель-артОткрыт15 заявок48 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать 31 иконку для школьных предметов в формате svg. Что-то похожее на znanija .com/all-questions или uznavalka .pro

Пишите цены и сроки.

Пишите "Я не робот", если вы не робот.

10 дней назад
Роман
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
Заявки фрилансеров
Софья
18 лет
2 дня в сервисе
Была
9 часов назад
9 часов назад
Катерина
22 года
год в сервисе
Была
день назад
6 дней назад
Анна
19 лет
месяц в сервисе
Была
2 дня назад
7 дней назад
Анна
45 лет
16 лет в сервисе
Была
8 часов назад
141 отзыв
9 дней назад
ТОП-5
Иконки и Пиксель-арт
Елена
33 года
год в сервисе
Была
день назад
7 отзывов
9 дней назад
Артем
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
157 отзывов
10 дней назад
Людмила
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
8 отзывов
10 дней назад
Анна
39 лет
9 лет в сервисе
Была
8 часов назад
444 отзыва
10 дней назад
ТОП-5
Иконки и Пиксель-арт
Александр
48 лет
10 лет в сервисе
Был
4 часа назад
78 отзывов
10 дней назад
ТОП-5
Иконки и Пиксель-арт
Тина
23 года
4 года в сервисе
Была
3 часа назад
10 дней назад
Євген
21 год
год в сервисе
Был
10 часов назад
5 отзывов
10 дней назад
Марина
42 года
12 лет в сервисе
онлайн
48 отзывов
10 дней назад
Андрей
28 лет
11 лет в сервисе
Был
7 часов назад
60 отзывов
10 дней назад
Альона
38 лет
год в сервисе
Была
2 часа назад
2 отзыва
10 дней назад
Артем
28 лет
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
10 дней назад