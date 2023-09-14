Відмалювати ілюстрації та іконки

Нужен уникальный дизайн для Тик-ток страницы и Инстаграм магазина. Продаем одежду и обувь. Название UltimateSport
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Маємо дизайн сайту студії. Треба зробити 4 ілюстрації в стилістику сайту. Мінімалізм. Створення сайтів, дизайн та поліграфія, маркетинг, додаткові послуги.
Та 8 іконок.
Треба придумати та намалювати. Можливо замість 4 ілюстрацій теж підійде варіант іконок. Тут покладаюсь на смак дизайнерів. Прикладайте свою приклади робіт
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