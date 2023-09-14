Відмалювати ілюстрації та іконки

Иконки и Пиксель-артЗакрыт7 заявок18 просмотров
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Маємо дизайн сайту студії. Треба зробити 4 ілюстрації в стилістику сайту. Мінімалізм. Створення сайтів, дизайн та поліграфія, маркетинг, додаткові послуги.

Та 8 іконок.

Треба придумати та намалювати. Можливо замість 4 ілюстрацій теж підійде варіант іконок. Тут покладаюсь на смак дизайнерів. Прикладайте свою приклади робіт

19 дней назад
guest_1696430368988
Украина
3 месяца в сервисе
Был
12 дней назад