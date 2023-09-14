Зробити іконки з анімацією

Маємо дизайн сайту студії. Треба зробити 4 ілюстрації в стилістику сайту. Мінімалізм. Створення сайтів, дизайн та поліграфія, маркетинг, додаткові послуги. Та 8 іконок. Треба придумати та намалювати. Можливо замість 4 ілюстрацій теж ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всім привіт!
Потрібно створити анімовані векторні ілюстрації, для блоків на вебсайті, у форматі lottie і mp4.
Ілюстрації мають відображати чотири послуги.
1. Веб розробка
2. Дизайн
3. Маркетинг
4. Підтримка
(Більш детальна інформація по пунктам є у скрінах блоків. Посилання унизу)
Брендовий колір: #ED500A
Додаткові побажання:
- Ілюстрації мають бути на прозорому фоні.
- На виході має бути mp4 і json анімації.
- Розмір файлів має бути мінімум 1000px по одній зі сторін
- Відео мають бути зациклені. (Тобто анімація не має обриватися і починатися наново, цього не має бути помітно, вона має бути постійно, loop)
Розрахунок відбуватиметься за кожну ілюстрацію.
Прикладаю до цього тексту посилання на 4 скріншоти майбутніх блоків, для яких мають бути анімації.
А також приклад анімації яку ми вважаємо цікавою та найбільш підходящою під наш проєкт.
https://drive.google.com/drive/folders/1yjg4ruzS_fpNB9EDHIFkv0OXF54EnWB3?usp=sharing
Чекаю від вас бюджету на відмальовку.
Після розрахунку маю отримати від вас вихідні файли для можливості подальшого їх редагування (колір).
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