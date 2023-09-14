Зробити іконки з анімацією

Всім привіт!

Потрібно створити анімовані векторні ілюстрації, для блоків на вебсайті, у форматі lottie і mp4.

Ілюстрації мають відображати чотири послуги.

1. Веб розробка

2. Дизайн

3. Маркетинг

4. Підтримка

(Більш детальна інформація по пунктам є у скрінах блоків. Посилання унизу)

Брендовий колір: #ED500A

Додаткові побажання:

- Ілюстрації мають бути на прозорому фоні.

- На виході має бути mp4 і json анімації.

- Розмір файлів має бути мінімум 1000px по одній зі сторін

- Відео мають бути зациклені. (Тобто анімація не має обриватися і починатися наново, цього не має бути помітно, вона має бути постійно, loop)

Розрахунок відбуватиметься за кожну ілюстрацію.

Прикладаю до цього тексту посилання на 4 скріншоти майбутніх блоків, для яких мають бути анімації.

А також приклад анімації яку ми вважаємо цікавою та найбільш підходящою під наш проєкт.

https://drive.google.com/drive/folders/1yjg4ruzS_fpNB9EDHIFkv0OXF54EnWB3?usp=sharing

Чекаю від вас бюджету на відмальовку.

Після розрахунку маю отримати від вас вихідні файли для можливості подальшого їх редагування (колір).