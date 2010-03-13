Сделать иконку для Айфон игры. Хорошее портфолио именно с этим делом - приветствуется. Суть иконки проста - одно животное на фоне. По типу такого http://itunes.apple.com/us/app/frong/id356144065?mt=8 . Животное в приложении, его нужно будет перерисовать ибо оно ...
Пару персонажей, пиксель-арт
Нужно 2 персонажа в 12 позах, кто именно скажу исполнителю. Пример в приложении.
Указывайте примерную цену за персонажа. В личку не пишите пожалуйста.
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