Нужно нарисовать чуть больше 30 иконок для тематических рубрик веб-портала (24х24 px.) с тематикой (к примеру): авто/мото, работа, недвижимость и т.д. Полный список рубрик вышлем после того, как увидим примеры Ваших работ с указанной тематикой. ICQ: 452-304-212
Создание рисунков (медали, артефакты, заклинания)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание дополнительной серии иконок для онлайн игры (медали, артефакты, заклинания).
Статичная ПИКСЕЛЬНАЯ графика 40х40, 2-3 кб. Около 5 иконок медалей, 10 иконок артефактов, 4 заклинаний. Примерно $3-3.5 за рисунок.
Примеры существующих иконок здесь:
Заклинания:
http://warhaos.ru/f/a/book/1008
Артефакты:
http://warchaos.ru/im/it/704.gif
http://warchaos.ru/im/it/914.gif
http://warchaos.ru/im/it/1014.gif
Присылайте ваши заявки в ПМ, если можете, сделайте сразу тестовый рисунок - медаль.
Заявки с тестовыми рисурками будут рассматриваться в первую очередь.
В случае заключения договоренности на исполнение заказа тестовый рисунок будет оплачен.
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