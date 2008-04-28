# 1 — $

Здравствуйте.

Нужно нарисовать чашку с кофе, на блюдце. В приложении - найденная в сети - то что мы хотим видеть; только это чужая, а нам нужна своя.

по направлениям света и ручки все как надо.

Ваши варианты присылайте на нашу электропочту (см. профиль).

Мы перерыли интернет порядочно и видели множество подобных чашек, так что постарайтесь не подсовывать нам чужую работу; мы не поленимся оставить отрцательный отзыв.

Также пишите цену в долларах.

Оплата через ВебМани или наличными в Одессе.

Нас в первую очередь интересует качество, и варианты "плохо, зато дешево" сразу уйдут в мусор. Нам нужна хорошая чашка за аргументированную цену.

С автором победившей работы будем сотрудничать и в дальнейшем. Постоянно.

С уваженим, Студия Веб-Имиджа.