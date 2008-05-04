Отрисовать все цифры для циферблата

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Завершен7 заявок288 просмотров

Необходимо сегодня к вечеру отрисовать все цифры для циферблата. Только цифры.

Прикрепил макет в кривых, там они уже есть, но "пляшут" в разные стороны. Можно не отрисовывать, но сделать их ровнее и немножко подкорректировать, чтобы было похоже на оригинал.

17 лет назад
smp2008
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

moon_ness
Наталья 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
17 лет назад
Наталья блестяще справилась с нелегким заданием - по фотографии часов отрисовать все цифры. Работа выполнена качественно и в очень короткие сроки, чему я очень рад. Отличный дизайнер, настоящий профессионал! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

moon_ness
Наталья 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 отзывов
17 лет назад

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