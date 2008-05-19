Детская энциклопедия

Итак, для реализации проекта на данный момент я буду набирать группу художников (фриланс), вероятно не связанных друг с другом. Все рисунки и анимации выполняются в среде Flash.

Для проекта требуется несколько категорий работ:

1. Работы высокой сложности - анимированные фоны, стиль - сказочный, мультяшный.

Нужен креативный художник с опытом работыю

Стоимость 1 работы 200-400$, они варьируются по сложности.

2. Требуется 3D персонаж. Обращаться только с опытом и портфолио!!!

Персонаж небольшой (также сказочный) анимированный.

Стоимость работы 500$

3. Множество небольших рисунков (300х300), несложные.

Стоимость 1 работы 15-20$

4. Короткие анимации (300х300),

Стоимость 1 работы 30$