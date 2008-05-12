Надо:

Рисунки для детских пазлов/мозаик

1.Для совсем маленьких простой рисунок(пирамидка, мяч и т.д формат 10,5х10,5см) комплект из 5 рисунков

2.Для 2-3 лет - овощи/фрукты, животные и т.д.(формат 29,5х9,5см -5 изображений)

3.Для 4-6 лет - сюжетные мозаики, головоломки и т.д.(формат А4)

Для начала надо около 10 работ (2/3/5), готовых для распечатки. Ваши личные идеи и разработки приветствуются.

Полное ТЗ вышлем. Желательны Ваши примеры работ по данной тематике, стоимость и сроки исполнения.

Техника исполнения реалистичная.