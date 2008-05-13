Igor Timoshenko [starni25] [13.05 2008 | 17:49] [внесены изменения: 13.05 2008 | 17:50] Картинка, нарисованная карандашем->PSD Есть экран интерфейса для игры, нарисованный карандашем. необходимо сделать из ...
Фотография отпечатков ног
Для шапки сайта нужна фотография следов/отпечатков ног (точнее - ступней ног :-) ). На песке, на земле, на асфальте, на чем угодно...
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