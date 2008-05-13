Фотография отпечатков ног

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок269 просмотров

Для шапки сайта нужна фотография следов/отпечатков ног (точнее - ступней ног :-) ). На песке, на земле, на асфальте, на чем угодно...

17 лет назад
ab02
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tboy
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$5
Оперативен. Можно сказать, что быстро нашли общий язык... Но в данном случае искали и нашли еще и ноги... :-)
Отличный заказчик! Никаких недопониманий и платит во время :) +

Заявки фрилансеров

tboy
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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