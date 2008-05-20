-Нужен персонаж для детского магазина «Карапундель». Забавный, весёлый малыш. С минимальным количеством элементов (конечно, со всеми необходимыми человечку ручками- ножками- глазками :). Что-то вроде малышей в прикреплённых картинках, но свой, оригинальный. Один и в ...
Девушка в ванной в купается пене
Нужен логотип-иллюстрация магазина строй материалов "Реал". Иллюстрация должна содержать:
ванна в ней лежит девушка и купается в пене.
надпись - РЕАЛ
Иллюстрация должна быть в стиле приложения.
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