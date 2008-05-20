Девушка в ванной в купается пене

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки399 просмотров

Нужен логотип-иллюстрация магазина строй материалов "Реал". Иллюстрация должна содержать:

ванна в ней лежит девушка и купается в пене.

надпись - РЕАЛ

Иллюстрация должна быть в стиле приложения.

17 лет назад
DSGNR
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$10
Работа выполнена быстро и достигнуты нужные цели. Это то что по праву можно назвать профессионализмом. Спасибо!
Заказчик корректен, прекрасно объяснил задание. Приятно общаться. С оплатой все справедливо , задержек не было. Всем рекомендую. Спасибо.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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