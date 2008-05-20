Девушка в ванной в купается пене

Здравствуйте! Требуется нарисовать 2 рисунка на строительную тематику, Рисунки должны быть выполнены в реалистическом стиле с детальной прорисовкой, т.е. были похожи на оригинальные вещи, как если бы они были на фотографии. Допускается абстракция в ...