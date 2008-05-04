Веселые звездочки

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Закрыт15 заявок440 просмотров

Веселым звездочкам (смотрим http://www.weblancer.net/users/fetroo/portfolio/304119.html#item и http://www.weblancer.net/users/fetroo/portfolio/304198.html#item очень хочется иметь в игре собственные портреты. Веселым звездочкам достаточно 250*250 пикселей на портрет и около 20 портретов в разных амплуа (пират, космонавт, спецагент, коммандос, волшебник и т.п.). Звездочки хотят посмотреть примеры работ и выбрать достойного. Звездочки просят указать сумму за проект целиком. Звездочки информируют, что проект не срочный.

HTML
17 лет назад
fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Redjuice
Juice 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$400

Заявки фрилансеров

Redjuice
Juice 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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