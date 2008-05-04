Требуется нарисовать баннер компании. Графическое изображение , рисунок - подробнее при личном общении. Сроки поджимают,рисунок не очень сложный около 3 простых обьектов.
Веселые звездочки
Веселым звездочкам (смотрим http://www.weblancer.net/users/fetroo/portfolio/304119.html#item и http://www.weblancer.net/users/fetroo/portfolio/304198.html#item очень хочется иметь в игре собственные портреты. Веселым звездочкам достаточно 250*250 пикселей на портрет и около 20 портретов в разных амплуа (пират, космонавт, спецагент, коммандос, волшебник и т.п.). Звездочки хотят посмотреть примеры работ и выбрать достойного. Звездочки просят указать сумму за проект целиком. Звездочки информируют, что проект не срочный.
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