Отрисовка схем

Требуется дизайнер, на крупный проект. Работа не сложная, но требует усидчивости и внимания. Для издательства надо отрисовать схемы сборки моделей оригами, по образцу. Возможно долговременное сотрудничество. Нас интересуют сроки и цена. Ждем ваших предложений: [email protected]

схема это один элемент над цифрой (1 шаг),

например прямоугольник, по середине линия сгиба обозначена

ориентировочно 5 руб за 1 маленький рисуночек, которых

на каждой странице по 10-15 штук