Требуется дизайнер, на крупный проект. Работа не сложная, но требует усидчивости и внимания. Для издательства надо отрисовать схемы сборки моделей оригами, по образцу. Возможно долговременное сотрудничество. Нас интересуют сроки и цена. Ждем ваших предложений: [email protected] ...
2d-аниматор персонажей (не флеш)
Ищем профессионального аниматора небольших 2d персонажей (не флеш!)
Анимации несложные (ходьба и бросок) но нужны качественные!
Заявки фрилансеров
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