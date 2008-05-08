Отрисовать хряка-человека

$10
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Завершен8 заявок385 просмотров

Добрый день коллеги! Необходима векторная отрисовка, ничего сложного, всего 5 изображений, от 1-го до 5-го,

1 - свинья

5-человек

2, 3, 4 - процесс перехода от свиньи к человеку. Мне нужен тока контур, никаких лишних деталей. Это как процесс эволюции помните в школьных учебниках от обезьяны к человеку, вот и тут что та типа того. Ну подробнее отпишу в привате

Нужно что та типа такого (см.приложение), тока первое свинья (более похожее), и в конце человек (по проще этого). Да и еще, отрисовки у меня нет, необходимо нарисовать с нуля

17 лет назад
Malis_designer
Александр 
41 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

tixonya
Гость 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$10
Приятно работать, все быстро и без лишних слов. Советую

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tixonya
Гость 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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