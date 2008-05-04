Шапка мини-сайта + карточка

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт23 заявки310 просмотров

Здравствуйте.

1) В течение 1-2 дней нужно срочно сделать шапку для странички http://www.finbetting.info/action_pda.html

Шапка должна быть в финансовом стиле с долларами, евро и небоскрёбами. Должа вписываться в общую концепцию странички!

Шапка должа быть похожа на рисунок во вложении (header). Но с деньгами.

2) Второе задание - это нарисовать карточку на скидку в 35% на Компакт диск.

На карточке должен быть изображен сам диск (http://www.finbetting.info/images/cd_bet.jpg) и скидка 35% жирно выделена. Стиль приблизительно такой же как на карточках во вложении, только там карточки аля "Всё за 37 евро...". Здесь же позиционируется скидка. Цветовая гамма карточки должна быть сеневато-серой.

Нужен как обычный так и наклонный вариант (пример во вложении).

Жду предложений.

17 лет назад
Vivat
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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