-Нужен персонаж для детского магазина «Карапундель». Забавный, весёлый малыш. С минимальным количеством элементов (конечно, со всеми необходимыми человечку ручками- ножками- глазками :). Что-то вроде малышей в прикреплённых картинках, но свой, оригинальный. Один и в ...
Шапка мини-сайта + карточка
Здравствуйте.
1) В течение 1-2 дней нужно срочно сделать шапку для странички http://www.finbetting.info/action_pda.html
Шапка должна быть в финансовом стиле с долларами, евро и небоскрёбами. Должа вписываться в общую концепцию странички!
Шапка должа быть похожа на рисунок во вложении (header). Но с деньгами.
2) Второе задание - это нарисовать карточку на скидку в 35% на Компакт диск.
На карточке должен быть изображен сам диск (http://www.finbetting.info/images/cd_bet.jpg) и скидка 35% жирно выделена. Стиль приблизительно такой же как на карточках во вложении, только там карточки аля "Всё за 37 евро...". Здесь же позиционируется скидка. Цветовая гамма карточки должна быть сеневато-серой.
Нужен как обычный так и наклонный вариант (пример во вложении).
Жду предложений.
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