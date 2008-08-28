Веселым звездочкам (смотрим http://www.weblancer.net/users/fetroo/portfolio/304119.html#item и http://www.weblancer.net/users/fetroo/portfolio/304198.html#item очень хочется иметь в игре собственные портреты. Веселым звездочкам достаточно 250*250 пикселей на портрет и около 20 портретов в разных амплуа (пират, космонавт, спецагент, коммандос, волшебник и т.п.). ...
Персонаж для детского магазина
-Нужен персонаж для детского магазина «Карапундель».
Забавный, весёлый малыш. С минимальным количеством элементов (конечно, со всеми необходимыми человечку ручками- ножками- глазками :). Что-то вроде малышей в прикреплённых картинках, но свой, оригинальный. Один и в композиции с названием «Карапундель»- буквы «весёлые», разноцветные, не «в линеечку».
http://s57.radikal.ru/i156/0808/c6/93024be354f0.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/0808/10/da8e1decbd79.gif
http://s45.radikal.ru/i108/0808/47/bf1d91f774e6.gif
http://s46.radikal.ru/i114/0808/e8/3eb2decc8148.gif
-Макет флаера
-Макет баннерной растяжки
По 5$ за каждый этап.
Требования к макетам вышлю исполнителю.
Пожалуйста, будьте готовы к тому, что Вам надо сделать первый набросок бесплатно. Прикрепите его, пожалуйста, в предложении или пришлите на [email protected]. На основе этого наброска приму решение о сотрудничестве. Отвечу только тому, чья идея будет ближе по духу :) , остальным заранее приношу извинения за молчание.
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