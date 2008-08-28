-Нужен персонаж для детского магазина «Карапундель».

Забавный, весёлый малыш. С минимальным количеством элементов (конечно, со всеми необходимыми человечку ручками- ножками- глазками :). Что-то вроде малышей в прикреплённых картинках, но свой, оригинальный. Один и в композиции с названием «Карапундель»- буквы «весёлые», разноцветные, не «в линеечку».

http://s57.radikal.ru/i156/0808/c6/93024be354f0.jpg

http://s53.radikal.ru/i140/0808/10/da8e1decbd79.gif

http://s45.radikal.ru/i108/0808/47/bf1d91f774e6.gif

http://s46.radikal.ru/i114/0808/e8/3eb2decc8148.gif

-Макет флаера

-Макет баннерной растяжки

По 5$ за каждый этап.

Требования к макетам вышлю исполнителю.

Пожалуйста, будьте готовы к тому, что Вам надо сделать первый набросок бесплатно. Прикрепите его, пожалуйста, в предложении или пришлите на [email protected]. На основе этого наброска приму решение о сотрудничестве. Отвечу только тому, чья идея будет ближе по духу :) , остальным заранее приношу извинения за молчание.