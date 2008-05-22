2 рисунка срочно!

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки406 просмотров

Здравствуйте!

Требуется нарисовать 2 рисунка на строительную тематику, Рисунки должны быть выполнены в реалистическом стиле с детальной прорисовкой, т.е. были похожи на оригинальные вещи, как если бы они были на фотографии. Допускается абстракция в исполнении. Вобщем задача стоит сделать 2 картинки для категорий на строительном сайте, где пуьликуемый размер изображений будет на более чем 300х300 точек,

Первый рисунок: мешок или группа (2-3) мешков цемента, Обязательно должна быть видна хоть частично одна надпись на одном из мешков, чтобы было сразу же понятно, что это цемент, а не мука например.

Второй рисунок, стопка фанеры или 3-4 листа фанеры разной раскраски стоящие рядом друг на друга облакотившись.

Я умоляю не тратить время ни Ваше ни наше, если Вы не уверены в своих силах и уж тем более не пытайтесь продать чужие рисунки, которые мы скорее всего уже видели.

Задание желательно выполнить в срок:

порядок работы: Присылаете набросок на [email protected] и сообщаете об этом в аську 201610, мы смотрим и если ваше понимание задания верное мы отдаём работу Вам и Вы спокойно доделываете. После завершения и принятия оплачиваем Вам работу.

Оплата: электронными валютами

Стоимость: 5-10 долларов за рисунок

Пишите в icq 201610 и очень надеемся на успешное сотрудничество. В дальнейшем таких заказов будет много, если отношения сложатся.

С уважением и Удачи

17 лет назад
Premier_Minister
Николай 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$20
Спасибо, Татьяна! Задание выполнила на 100 баллов из 100 (конечно). Взаимное понимание достигло максимума через 15 минут беседы. Было очень комфортно работать с этим исполнителем. Авторитетно рекомендую.
Спасибо! Приятный в общении заказчик. Четко сформулировал задание. Побольше таких людей.

Заявки фрилансеров

deart
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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