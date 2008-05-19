Создание мультяшного персонажа

Требуется создать мультяшного персонажа - собаку. И один раз в неделю рисовать эту собаку, либо с новым предметом, либо в новой ситуации. Предметы и ситуации не могут быть заранее определены, поэтому требуется человек на постоянной основе.

Предпочтение отдается художникам с животными в портфолио :)

Просьба давать ссылки на конкретные работы, а не на все портфолио.

P.S. Не нужно писать персональные сообщения, отмечайтесь в теме - это намного удобнее.