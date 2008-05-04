Сделать разметку на циферблате

Необходимо сегодня к вечеру отрисовать все цифры для циферблата. Только цифры. Прикрепил макет в кривых, там они уже есть, но "пляшут" в разные стороны. Можно не отрисовывать, но сделать их ровнее и немножко подкорректировать, ...