Изменить цифры на изображении

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок306 просмотров

Всё просто - надо на двух изображениях поменять цифры 9500 на 9600 и 12500 на 12600

оплата 1 у.е.

работа будет приниматься только после согласования в личке или по почте [email protected]

17 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

sSouL
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
1 день
Спасибо за оперативно выполненное задание.

Заявки фрилансеров

sSouL
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Персонаж для детского магазина

    $5

    -Нужен персонаж для детского магазина «Карапундель». Забавный, весёлый малыш. С минимальным количеством элементов (конечно, со всеми необходимыми человечку ручками- ножками- глазками :). Что-то вроде малышей в прикреплённых картинках, но свой, оригинальный. Один и в ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание мультяшного персонажа

    $50

    Требуется создать мультяшного персонажа - собаку. И один раз в неделю рисовать эту собаку, либо с новым предметом, либо в новой ситуации. Предметы и ситуации не могут быть заранее определены, поэтому требуется человек на постоянной ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Рисунки для разукрашки

    $100

    Требуется художник для создания рисунков в разукрашку для детей 4-6 лет. Тематика - пираты, приключения. Количество рисунков - 24 шт. Возможно постоянное сотрудничество в плане детского рисунка. Бюджет суммарно на 24 рисунка, из расчета ...

    Иллюстрации и Рисунки35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапка мини-сайта + карточка

    Здравствуйте. 1) В течение 1-2 дней нужно срочно сделать шапку для странички http://www.finbetting.info/action_pda.html Шапка должна быть в финансовом стиле с долларами, евро и небоскрёбами. Должа вписываться в общую концепцию странички! ...

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веселые звездочки

    Веселым звездочкам (смотрим http://www.weblancer.net/users/fetroo/portfolio/304119.html#item и http://www.weblancer.net/users/fetroo/portfolio/304198.html#item очень хочется иметь в игре собственные портреты. Веселым звездочкам достаточно 250*250 пикселей на портрет и около 20 портретов в разных амплуа (пират, космонавт, спецагент, коммандос, волшебник и т.п.). ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Рисунок баннера

    $20

    Требуется нарисовать баннер компании. Графическое изображение , рисунок - подробнее при личном общении. Сроки поджимают,рисунок не очень сложный около 3 простых обьектов.

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Отрисовать хряка-человека

    $10

    Добрый день коллеги! Необходима векторная отрисовка, ничего сложного, всего 5 изображений, от 1-го до 5-го, 1 - свинья 5-человек 2, 3, 4 - процесс перехода от свиньи к человеку. Мне нужен тока ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Отрисовка схем

    Требуется дизайнер, на крупный проект. Работа не сложная, но требует усидчивости и внимания. Для издательства надо отрисовать схемы сборки моделей оригами, по образцу. Возможно долговременное сотрудничество. Нас интересуют сроки и цена. Ждем ваших предложений: [email protected] ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад